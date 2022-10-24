БГУ будет сотрудничать с грузинскими университетами

Бакинский государственный университет (БГУ) будет сотрудничать с грузинскими вузами.

Бакинский государственный университет (БГУ) будет сотрудничать с грузинскими вузами.

Как сообщает Report, об этом министр образования Грузии Михаил Чхенкели заявил журналистам в Баку.

Он отметил, что Азербайджан и Грузия продолжают сотрудничество в сфере образования, добавив, что обсудил сегодня с ректором БГУ укрепление двухсторонних связей в сфере образования и науки.

"Мы договорились о сотрудничестве между БГУ и грузинскими университетами. Я пригласил ректора посетить Грузию для обсуждения деталей. Также мы будем работать над укреплением сотрудничества между вузами в сфере исследований",- добавил Чхенкели.