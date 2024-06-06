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Беларусь заинтересована в развитии научно-технического сотрудничества с Азербайджаном

Беларусь заинтересована в развитии научно-технического сотрудничества с Азербайджаном Беларусь заинтересована в развитии научно-технического сотрудничества с Азербайджаном.
Наука и образование
6 июня 2024 г. 14:43
Беларусь заинтересована в развитии научно-технического сотрудничества с Азербайджаном

Беларусь заинтересована в развитии научно-технического сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Татьяна Столярова заявила на заседании азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Взаимоотношения в области науки и технологий между нашими странами носят конструктивный характер, постоянно развиваются и имеют большой потенциал. Выражаем глубокую заинтересованность в дальнейшем развитии и расширении взаимодействия в научно-технической сфере между нашими научными организациями по перспективным направлениям сотрудничества", - сказала она.

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Версия на английском языке Belarus interested in developing scientific, technical co-op with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Belarus Azərbaycanla elmi-texniki əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdə maraqlıdır

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