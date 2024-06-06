Беларусь заинтересована в развитии научно-технического сотрудничества с Азербайджаном

Беларусь заинтересована в развитии научно-технического сотрудничества с Азербайджаном.

Беларусь заинтересована в развитии научно-технического сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Татьяна Столярова заявила на заседании азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Взаимоотношения в области науки и технологий между нашими странами носят конструктивный характер, постоянно развиваются и имеют большой потенциал. Выражаем глубокую заинтересованность в дальнейшем развитии и расширении взаимодействия в научно-технической сфере между нашими научными организациями по перспективным направлениям сотрудничества", - сказала она.