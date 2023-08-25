BBC: В Антарктиде из-за потепления погибли до 10 тысяч пингвинят

В Антарктиде во время раскола льда, вызванного потеплением, погибли до 10 тысяч птенцов пингвинов.

В Антарктиде во время раскола льда, вызванного потеплением, погибли до 10 тысяч птенцов пингвинов.

Как передает Report со ссылкой на BBC, событие, зафиксированное со спутника, произошло еще в конце 2022 года на западе континента в районе, выходящем к морю Беллинсгаузена.

Лед под пингвинятами растаял и распался, прежде чем у них появились водонепроницаемые перья, необходимые для плавания в океане.

По мнению доктора Питера Фретвелла из Британской антарктической службы (BAS), эта гибель птенцов является предвестником того, что будет и дальше.

Прогнозируется, что более 90% колоний императорских пингвинов почти исчезнут на Антарктиде к концу века, поскольку сезонный морской лед на континенте тает в условиях постоянного потепления.

"Цикл размножения императорских пингвинов зависит от морского льда. Это стабильная платформа, которую они используют для выращивания детенышей. Но если этот лед не такой толстый, как должен быть, или распадается быстрее, эти птицы попадут в беду", - объяснил Фретвелл.

Он надеется, что человечество сможет сократить выбросы углерода, которые влекут за собой потепление. Так, если этого не сделать, императорские пингвины окажутся на грани исчезновения, добавил Фретвелл.

Вместе с коллегами Фретвелл пришел к выводу, что в период между 2018 и 2022 годами примерно треть более 60 известных колоний императорских пингвинов определенным образом пострадала от уменьшения площади морского льда.

Ученые отследили пять колоний этих птиц на побережье моря Беллинсгаузена: на острове Ротшильда, заливе Верди, острове Смайли, полуострове Брайан и мысе Пфрогнер.

Благодаря спутникам Европейского Союза Sentinel-2, они смогли отследить активность пингвинов по экскрементам.

BBC отмечает, что взрослые птицы выпрыгивают на морской лед примерно в марте, когда в южном полушарии близится зима.

Пинвины ухаживают, совокупляются, откладывают яйца, высаживают эти яйца, а затем кормят своих птенцов в течение следующих месяцев, пока не придет время для детенышей самостоятельно выбираться в мир. Обычно это происходит примерно в декабре-январе.

Однако ученые зафиксировали, что морской лед под гнездами пингвинов распался еще в ноябре, то есть прежде чем тысячи птенцов успели получить перья, необходимые для плавания.

Уровень летнего морского льда в Антарктиде резко сократился с 2016 года, а общая площадь замерзающей вокруг континента воды уменьшилась до новых рекордно низких значений, замечает BBC.

В последние два летних сезона, в 2021–2022 и 2022–2023 годы, море Беллинсгаузена было почти полностью без ледового покрова.

Медленное формирование льда в последние месяцы означает, что колонии пингвинов, вероятно, не смогут дать потомство, по крайней мере, еще год.

Сейчас Международный союз охраны природы (IUCN), организация, ведущая списки животных, которым грозит исчезновение, классифицирует императорских пингвинов как «находящихся почти под угрозой".