Башкирские студенты смогут обучаться в Азербайджане

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Студенты из Башкортостана получат возможность учиться в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, этот вопрос обсуждался на встрече главы Башкортостана Растама Хамитова с членами делегации из Азербайджана, приехавшими в Уфу для участия в работе второго форума Ассоциации вузов России и Азербайджана.

"Уже подписаны соглашения о сотрудничестве между университетами с обеих сторон: это значит, что студенты из Башкортостана смогут учиться в вузах Азербайджана, и наоборот. Уже сейчас в нашей республике учится 40 приезжих из Южного Кавказа. Кооперация, проведение совместных работ, возможность обучения студентов в разных интересных вузах – это все очень важно для нас. Нам хотелось бы расширять культурное, гуманитарное, научное сотрудничество. Республика будет поддерживать работу во всех направлениях, - отметил Р.Хамитов.

В свою очередь замминистра образования Азербайджана Метин Эйнуллаев сказал, что исторически сложилось, что Азербайджанский институт нефти и химии был близок к Башкортостану: "На основании нефтяной индустрии мы хотели бы развития отношений и в других сферах".