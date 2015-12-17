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    Baku Business Factory провел семинар в Азербайджанском университете туризма и менеджмента

    Целью семинара является повышения интереса молодежи к бизнесу

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Baku Business Factory (BBF) организовал семинар в  Азербайджанском университете туризма и менеджмента.

    Как сообщает Report, целью семинара на тему "Как я построил бизнес в годы студенчества" является повышения интереса молодежи к бизнесу, их просвещение в этой области. 

    Проектный менеджер ВBF Тогрул Самедов рассказал студентам о секретах построения личного бизнеса, а также о трудностях, с которыми он столкнулся в годы студенчества, о существующих проблемах. 

    Он отметил, что основными условиями построения бизнеса являются правильная оценка и использование возможностей, решение проблем, целенаправленная и упорная работа, риск. 

    В конце Т.Самедов ответил на вопросы студентов. 

    Было отмечено, что подобные презентации будут проводиться и в других университетах. 

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