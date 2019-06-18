Бакинскую Высшую Школу Нефти посетил посол Пакистана

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Пакистан Саид Хан Мохманд посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН) и встретился с ректором высшей школы Эльмаром Гасымовым.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

Во время встречи ректор Эльмар Гасымов подробно проинформировал гостя о высшей школе, особенно подчеркнув важность сотрудничества в сфере образования между двумя странами. Ректор БВШН выступил с предложением о выделении стипендии одному студенту из Пакистана, он также отметил, что в БВШН будут рады принять студентов из Пакистана начиная со следующего учебного года.

Посол Саид Хан Мохманд поблагодарил ректора за искренний прием. Он выразил удовлетворенность в связи с существующими братскими отношениями между Азербайджаном и Пакистаном, отметив что эти отношения постоянно развиваются. Посол также отметил работу, проводимую высшей школой для подготовки специалистов в важных сферах деятельности и успех студентов БВШН.

Он также пообещал, что сделает все от него зависящее для расширения связей в области образования между обеими странами и поблагодарил ректора БВШН за готовность предоставить стипендию студенту из Пакистана. По окончании встречи были сделаны памятные фотографии.