Бакинской высшей школе нефти исполнилось семь лет

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня Бакинской высшей школе нефти (БВШН) исполняется семь лет, cообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Ставшая за годы своего существования лидером в рейтинге азербайджанских вузов, она была создана в структуре SOCAR указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 ноября 2011 года номер 539.

Первого мая 2017 года с участием президента Ильхама Алиева состоялось торжественное открытие нового кампуса БВШН – крупнейшего на Кавказе. Выступая на церемонии открытия, президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил достижения вуза: "Бакинская высшая школа нефти функционирует уже шесть лет. Ее деятельность очень успешна. За эти годы школа смогла занять достойное место на образовательном пространстве Азербайджана. Сегодня школа переезжает в новый городок. Здесь созданы все условия для учебы, применяются самые современные технологии".

Согласно опубликованному отчету министерства образования республики о проделанной работе за 2017 год, по итогам вступительных экзаменов в высшие учебные заведения страны БВШН занимает первое место в рейтинге азербайджанских университетов по такому показателю, как средний проходной балл, набранный абитуриентами. В Высшей школе он составил 678 баллов.

В 2018 году вуз добился новых впечатляющих успехов. Все 13 абитуриентов, набравших по итогам вступительных экзаменов в первой группе специальностей 700 баллов, остановили свой выбор на БВШН, что стало историческим рекордом в стране. Кроме того, 26 студентов Бакинской высшей школы нефти, поступивших в вуз в 2018/2019 учебном году, были удостоены Президентской стипендии, и этот рекорд позволил БВШН стать лидером среди университетов страны по числу Президентских стипендиатов.

За семь лет работы Высшая школа провела уже вторую церемонию вручения дипломов своим выпускникам. Из числа тех, кто решил начать профессиональную карьеру, трудоустроено 100% выпускников. Сегодня все выпускники БВШН либо работают в местных или транснациональных компаниях, либо продолжают образование в престижных университетах в Азербайджане или за рубежом.

За эти годы Бакинская высшая школа нефти наладила прочное сотрудничество со многими ведущими компаниями, в том числе с SOCAR, BP, ABB, Emerson, SchneiderElectric, Maire Tecnimont, Halliburton, Microsoft, Schlumberger, Statoil, Total, STAR Refinery и Avandsis Group. Это партнерство нацелено на профессиональное развитие будущих инженеров и подготовку инженерных кадров в стране в соответствии с международными стандартами.