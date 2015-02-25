​В БВШН прошло мероприятие, посвященное 23-й годовщине Ходжалинского геноцида

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошло мероприятие, посвященное 23-й годовщине Ходжалинского геноцида. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, вначале участники мероприятия минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Затем, открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что Ходжалинский геноцид, оставивший неизгладимый след в памяти азербайджанского народа, является самым беспощадным и страшным преступлением ХХ века, совершенным против человечества.

Он подчеркнул, что Ходжалинский геноцид - не единственная трагедия, совершенная армянами по отношению к азербайджанскому народу. Э.Гасымов добавил, что лица, учинившие этот акт геноцида, нынче являются политической элитой Армении. А это является объективным показателем того, каким человеческим ценностям и принципам служит армянская нация. Он выразил уверенность, что благодаря дальнозоркой политике главы государства Ильхама Алиева и твердой воле азербайджанского народа правда о Ходжалинском геноциде будет признана мировой общественностью и лица, совершившие это преступление, будут отвечать за содеянное перед историей и законом.

Участвующий на мероприятии председатель парламентского комитета по социальной политике Милли Меджлиса Хады Раджабли в своем выступлении сообщил, что азербайджанское государство и дипломатические корпусы, диаспорские организации страны, действующие в зарубежных странах, неоднократно обращались в международные организации для признания Ходжалинской трагедии в качестве акта геноцида. Отметив, что благодаря этим усилиям добились осуждения и признания Ходжалинской трагедии парламентами ряда зарубежных государств как акта геноцида, депутат подчеркнул, что получение юридической оценки этой трагедии со стороны мирового сообщества является судьбоносным вопросом для нашей страны.

Х.Раджабли также заявил, что в настоящее время во всем мире воюют не оружия, а мозги, то есть в мире идет информационная война и раны, оставленные этой войной, более глубокие и более опасные. Поэтому азербайджанский народ нуждается в грамотной молодежи, способной беречь и защищать свои национальные интересы, ценности и историю. Он призвал молодежь быть активной в вопросе признания в мире и доведения до мировой общественности Ходжалинского геноцида и довел до внимания информацию о проводимой правительством Азербайджана единой политике относительно Ходжалинского геноцида.