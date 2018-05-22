Бакинский школьник подготовил новый проект получения альтернативной энергии

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Столичный школьник подготовил новый проект по получению альтернативной энергии.

Об этом Report сообщили в секторе по связям с общественностью Управления образования г. Баку.

Ученик 9 класса школы-лицея № 220 Фуад Годжаев предложил отличающийся от традиционного метод получения энергии.

Для обнаружения альтернативных источников энергии вблизи жилых зданий, Ф.Годжаев работал над методом сбора пропадающей электроэнергии посредством аккумуляторов.

Основу проекта составляет метод преобразования в электроэнергию механической энергии, получаемую от проезжающих мимо жилых домов автомобилей и ее сбор с помощью аккумуляторов. Специалисты высоко оценили проект и сейчас ведутся работы для успешного претворения проекта в жизнь.