Бакинский государственный университет объявил конкурс на должности деканов для семи факультетов - СПИСОК

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Ректорат Бакинского государственного университета (БГУ) объявил конкурс на должности деканов для семи факультетов.

Как сообщает Report, вакантными являются должности декана факультетов Механика-математика, Химия, Экология и почвоведение, Право, Международные отношения и экономика, Филология, Социальные науки и психология.

Желающие участвовать в конкурсе в течение одного месяца должны представить документы вместе с заявлением на имя ректора по адресу: ул. З.Халилова, 23 AZ-1148.