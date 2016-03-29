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    Бакинский государственный университет объявил конкурс на должности деканов для семи факультетов - СПИСОК

    Документы должны быть представлены в течение месяца

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Ректорат Бакинского государственного университета (БГУ) объявил конкурс на должности деканов для семи факультетов.

    Как сообщает Report, вакантными являются должности декана факультетов Механика-математика, Химия, Экология и почвоведение, Право, Международные отношения и экономика, Филология, Социальные науки и психология. 

    Желающие участвовать в конкурсе в течение одного месяца должны представить документы вместе с заявлением на имя ректора по адресу: ул. З.Халилова, 23  AZ-1148.  

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