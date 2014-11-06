Бакинская Высшая Школа Нефти и компания "Шлюмберже" подписали соглашение о сотрудничестве

Баку. 6 ноября REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между БВШН и представительством компанией "Шлюмберже" в Азербайджане (“Schlumberger Logelco Inc.”).

Как сообщили Report в пресс-службе БВНШ, открывая мероприятие, ректор Эльмар Гасымов, рассказал участникам церемонии о нефтяной стратегии, реализуемой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом и отметил, что Азербайджан является первой страной в мире, добывающей нефть, где сегодня нефтегазовая и химическая отрасли играют основную роль в развитии экономики страны, а подготовка кадров является важным направлением в деятельности Госнефтекомпании SOCAR.

В свою очередь, глава Представительства компании "Шлюмберже" в Азербайджане Вильям Грейс сообщил, что компания действует в 85 странах мира и является одной из самых крупномасштабных, оказывая услуги по нефтегазовым месторождениям. Подчеркнув важность человеческих ресурсов для компании "Шлюмберже", В.Грейс отметил, что с этой точки зрения привлечение высококвалифицированных инженеров является первостепенной задачей и компания готова стать частью процесса подготовки инженеров международного уровня для нефтегазового сектора Азербайджана.

По окончании мероприятия Элмар Гасымов и Вильям Грейс подписали соглашение о сотрудничестве между БВШН и представительством компании "Шлюмберже" в Азербайджане.

Целью соглашения является реализация необходимых материально-технических, научно-методических и организационных мероприятий для обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров в БВШН. В документе нашли отражения такие пункты, как прохождение студентами-отличниками практики в структурах компании, выдача стипендий талантливым студентам, создание карьерных возможностей для выпускников БВШН и т.д.