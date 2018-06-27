Бакинская Высшая школа нефти возглавила десятку лучших университетов страны

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Четвертый год подряд Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) занимает первое место среди вузов Азербайджана по итогам вступительных экзаменах.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу БВШН, об этом говорится в отчете министерства образования Азербайджанской Республики, посвященном итогам деятельности министерства в 2017 году.

Как сообщается в документе, БВШН, где средний проходной балл составил 679 баллов, сохранила свои лидирующие позиции и заняла первое место в списке десяти высших учебных заведений страны, при поступлении в которые в 2017-2018 учебном году абитуриенты показали лучший результат (см. таблицу).

Кроме того, оба абитуриента, набравших 700 баллов в первом туре вступительных экзаменов по I группе специальностей, остановили свой выбор на БВШН: Асра Байрамова будет учиться по специальности "Инженер по информационной безопасности", а Васиф Асадов – "Инженер по автоматизации процессов". В прошлом году все семь абитуриентов, получивших высший балл на вступительных экзаменах по первой группе специальностей, выбрали для продолжения учебы БВШН, а из 25 студентов, удостоенных Президентской стипендии, 24 человека стали студентами вуза.