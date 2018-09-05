Бакинская Высшая Школа Нефти установила новый рекорд среди вузов Азербайджана

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая школа нефти (БВШН), являющаяся кузницей высококвалифицированных специалистов-инженеров со знанием английского языка, установила новый рекорд среди высших учебных заведений Азербайджана. Как сообщает Report на отдел по связям с общественностью вуза, все тринадцать абитуриентов, набравших 700 баллов по итогам вступительных экзаменов в вузы для первой группы специальностей, которые провел Государственный Экзаменационный Центр республики, выбрали для получения высшего образования БВШН. Студентами вуза стали:

1.Хаял Фарзалиев – специальность: информационная безопасность 2.ЭльгюнЗаманлы – специальность: информационная безопасность 3.Асра Байрамова – специальность: информационная безопасность 4.Шекер Гадирли – специальность: информационная безопасность 5.Аслан Аширов – специальность: информационная безопасность 6.ТапдыгМахарамли – специальность: информационная безопасность 7.Васиф Асадов – специальность: инженерия по автоматизации процессов 8.Кенан Мохаммедли – специальность: инженерия по автоматизации процессов 9.Азер Зейналлы – специальность: инженерия по автоматизации процессов 10.СонаМехди-заде – специальность: инженерия по автоматизации процессов 11.Ильгар Мамедов – специальность: инженерия по автоматизации процессов 12.АнарАбиев – специальность: инженерия по автоматизации процессов 13.Рустам Гараев – специальность: инженерия по автоматизации процессов

В прошлом году все семь абитуриентов, получивших высший балл на вступительных экзаменах для первой группы специальностей, также выбрали для продолжения учебы Бакинскую Высшую школу нефти. Кроме БВШН, такого успеха не добивался ни один национальный вуз.

Ниже приводятся статистические данные о выборе вузов студентами, набравшими при поступлении в этом году 700 баллов.