​Бакинская Высшая Школа Нефти подписала соглашение о сотрудничестве с компаниями Schneider Electric и AVANDSIS GROUP

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) подписала соглашение о сотрудничестве с компаниями Schneider Electric и AVANDSIS GROUP. Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, в церемонии подписания приняли участие руководство БВШН, делегация, возглавляемая президентом компании Schneider Electric по среднеазиатским странам Эмрахом Текдемиром и делегация, возглавляемая директором компании AVANDSIS GROUP Хасаном Сулеймановым, представитель посольства Франции в Азербайджане по связям с университетами Шарлотт Паен, а также профессорско-пре подавательский состав и студенты БВШН.

Открывая мероприятие вступительной речью, ректор БВШН Эльмар Гасымов поприветствовал гостей и рассказал им об общей деятельности БВШН и о компаниях, с которыми Высшая Школа сотрудничает. Говоря о сотрудничестве БВШН с ведущими транснациональны ми компаниями мира, ректор отметил, что эти компании оказывают поддержку в проведении мероприятий в вузе. Он также подчеркнул активное участие и поддержку, оказываемой компанией AVANDSİS GROUP недавно состоявшейся в БВШН 3-й студенческой научно-техническ ой конференции, посвященной 92-й годовщине со дня рождения общенациональног о лидера Гейдара Алиева. Ректор Э.Гасымов отметил, что заключение соглашения о сотрудничестве с обеими компаниями сыграет важную роль в подготовке в БВШН высококвалифицир ованных специалистов по специальности "Инженер по автоматизациям процессов". Ректор добавил, что эти узы сотрудничества также предоставят студентам возможность получения практических навыков и карьерные возможности.

Президент компании Schneider Electric по среднеазиатским странам Эмрах Текдемир рассказал о деятельности компании. Он сообщил, что представляемая им компания действует в Азербайджане более 10 лет. Э.Текдемир выразил удовлетворение от сотрудничества с БВШН.

Директор компании AVANDSIS GROUP Хасан Сулейманов в своем выступлении отметил, что студенты БВШН имеют возможность присоединиться в будущем к деятельности компании и быть обеспеченными работой.

Представитель посольства Франции в Азербайджане по связям с университетами Шарлотт Паен, выступая от имени посольства, выразила удовлетворение от налаживания сотрудничества между БВШН и компаниями. Она также упомянула о своем визите в БВШН в 2013-м году. Ш.Паен подчеркнула, что сочетание теории и практики является важным фактором в реализации учебного процесса. С этой точки зрения Ш.Паен отметила, что соглашения создадут благоприятные условия для студентов. Она также добавила, что студенты получат возможность обучаться во Франции по специальности инженера на магистратуре.

Затем состоялась церемония подписания соглашений с обеими компаниями.