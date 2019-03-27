Бакинская Высшая школа нефти проводит IV Международный форум SOCAR

Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) и британская компания ConfidenceCapitalLtd проведут, при поддержке компании SOCAR, IV Международный Форум SOCAR «Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия».

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН.

Посвященный 96-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, он пройдет с 22 по 25 апреля 2019 года в Баку.

Основная цель этого одного из важнейших мероприятий в нефтяном календаре региона –анализ состояния и тенденций развития рынков углеводородов в Каспийском регионе и Центральной Азии и перспектив сотрудничества в области переработки, торговли и экспорта углеводородных ресурсов. Международный форум SOCARпредоставляет участникам уникальную платформу для обсуждения проектов, связанных с торговлей и транспортировкой нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.

Делегатами форума станут руководители и специалисты государственных организаций, отраслевых министерств и ведомств различных стран, SOCAR, а также транснациональных компаний, специализирующихся в области добычи и транспортировки нефти и развитии промышленных технологий.Они смогут принять участие не только в пленарных заседаниях и конференции в рамках мероприятия. Организаторы Форума подготовили для делегатов насыщенной программу технических визитов, в том числе на недавно введенные в эксплуатацию завод «SOCAR карбамид» и завод SOCAR Polymer в Сумгайыте.

Ежегодно Форум посещает более 300 участников, в числе которых – представители нефтегазовых компаний, нефтеперерабатывающих предприятий, торговых компаний, портов, терминалов, банков и аналитических агентств. В прошлом году его делегатами стали около 230 менеджеров и экспертов из государственных структур и частных компаний 30 стран.

Напомним, что регистрацию для участия в Форуме можно пройти на сайте http://socarforum.com.