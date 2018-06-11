Бакинская Высшая школа нефти продолжает прием студентов MBA

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ С сентября 2018 года Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) впервые начинает программу магистратуры делового администрирования (MBA –Master of Business Administration).

Как сообщает Report, в настоящее время идет прием документов.

Главной целью инновационной программы, полностью соответствующей современным требованиям, является подготовка менеджеров международной квалификации. Основные преимущества предлагаемой БВШН программы MBA – перспективы успешного карьерного роста, гибкое расписание занятий, высокий уровень качества образования, возможность обучения в одном из лучших вузов Азербайджана, приобретение теоретических знаний и практических навыков на занятиях с известными экспертами в этой области.

В ходе учебы студенты будут изучать, среди других, такие дисциплины, как "Управление финансами", "Бухгалтерия для менеджеров", "Статистика коммерческой и экономической деятельности", "Принципы маркетинга", "Стратегическое управление", "Управление персоналом", "Маркетинг и международный бизнес", "Инвестиции и финансовые стратегии" и "Управление информационными технологиями". Кроме того, студенты магистратуры бизнес-администрирования смогут принять участие в программах стажировки, тренингах и других учебных программах вуза.

Высокое качество обучения студентов MBA в Высшей школе обеспечивается также подбором преподавателей – известных специалистов и руководящих сотрудников SOCAR, государственных учреждений и транснациональных компаний.