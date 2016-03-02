​Бакинская Высшая Школа Нефти представлена на международной выставке

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) отдельным стендом представлена на выставке, организованной в рамках Евразийского международного саммита высшего образования, проведенного Объединением Университетов Евразии (EURAS) в Турецкой Республики, в городе Стамбул, сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Наряду с БВШН, в выставке приняли участие ряд других вузов Азербайджана.

На выставке, на которой были продемонстрированы стенды вузов Турции, Италии, Америки, США, Казахстана, Германии и таких организаций как Европейский Центр Студенческих Служб, DAAD, Study in Turkey, Study Portal и Организаций выпускников, также были представлены широкая информация и публикации о БВШН.

Отметим, что целью Евразийского международного саммита высшего образования было налаживание сотрудничества по научно-техническим, экономическим и культурным направлениям между различными университетами, функционирующими в регионах Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и Тихого океана, а также проведение обсуждений и обмен мнениями по вопросам расширения существующих связей сотрудничества.