БВШН получила очередной международный сертификат ISO

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Бакинской Высшей Школе нефти (БВШН) присужден очередной международный стандарт ISO: ISO10002:2014 – "Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководство по обращению с жалобами потребителей в организациях". Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Он присвоен вузу по итогам аудита, проведенного Турецким институтом стандартов (TSE). На церемонии вручения сертификата соответствия стандарту, прошедшей в Высшей школе, присутствовали посол Турецкой Республики в Азербайджане Эркан Озорал, начальник Отдела образования, подготовки и сертификации SOCAR Фуад Сулейманов и представитель Турецкого института стандартов в Азербайджане Селим Челеби.

Открывая встречу, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что присвоение вузу очередного международного сертификата качества стало еще одним свидетельством эффективной организации работы Высшей школы. "Сертификация соответствия стандартам ISO позволяет преподавателям и научным сотрудниками БВШН принимать участие в различных международных проектах", – сказал ректор.

Поздравив руководство и коллектив БВШН с успешным присвоением четвертого международного сертификата ISO, представитель TSE в Азербайджане Селим Челеби отметил, что деятельность Высшей школы полностью соответствует международным стандартам в области менеджмента качества. Он выразил уверенность, что плодотворное сотрудничество двух организаций будет динамично развиваться и в будущем.

Посол Турецкой Республики в Азербайджане Эркан Озорал в своем выступлении остановился на успехах Бакинской Высшей школы нефти в налаживании зарубежных связей и развитии международного сотрудничества. По его словам, эти успехи помогут БВШН стать одним из ведущих международных высших учебных заведений. Начальник Отдела образования, подготовки и сертификации SOCAR Фуад Сулейманов высоко оценил достижения БВШН в подготовке высококвалифицированных кадров и отметил, что деятельность Высшей школы в этой области соответствует самым высоким мировым требованиям.