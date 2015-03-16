​БВШН подготовит специалистов для Вьетнама

Баку. 16 марта. REPORT. AZ/ Находящаяся в Азербайджане по приглашению ректора Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмара Гасымова делегация компании "Вьетсовпетро" во главе с гендиректором Ты Тхань Нгианом, посетила Бакинскую высшую школу нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в ходе встречи ректор Эльмар Гасымов рассказал об истории отношений между Азербайджаном и Социалистической Республикой Вьетнам. Он упомянул, что общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев еще в качестве члена Политбюро ЦК КПСС и первого заместителя председателя Совета министров СССР, а также являясь главой делегации советского государства и правительства в том периоде, посетил Вьетнам в 1983 году, поддержал народ Вьетнама в восстановлении и строительстве страны после войны.

Ректор отметил, что двустороннее сотрудничество между двумя государствами в сфере образования, фундамент, которого был заложен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня продолжает развиваться по восходящей линии под руководством нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева. Э.Гасымов также заявил, что сотрудничество Бакинской высшей школы нефти с компанией "Вьетсовпетро" будет логическим продолжением развития двусторонних связей в сфере образования. Ректор сказал, что это партнерство позволит подготовить высоко квалифицир ованных инженеров по разным специальностям, успешно решить такие задачи, как корпоративное обучение, пройти студентами БВШН производственную практику во Вьетнаме, повысить квалификацию и развивать кадровой резерв.

В свою очередь, гендиректор компании "Вьетсовпетро" Ты Тхань Нгиа заявил, что народ Вьетнама никогда не забудет те бесценные услуги Гейдара Алиева, оказанные для их страны. Говоря о незаменимой роли великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в вопросе получения вьетнамскими студентами высшего образования по государственной линии в Азербайджане, Ты Тхань Нгиа отметил, что став одним из этих студентов, получил высшее образование в Азербайджане и именно здесь сформировал себя в качестве личности и специалиста по нефтегазовой инженерии.

Т.Т.Нгиа выразил уверенность в том, что налаживание связей между представляемой им компанией и БВШН окажет свое положительное влияние на подготовку кадров в будущем. Высоко оценив подписываемый с БВШН Меморандум взаимопонимания, он отметил, что начало сотрудничества с таким престижным вузом является важным событием для представляемой им компании. Подробно рассказав о компании "Вьетсовпетро", он сообщил, что головной офис предприятия, основанного в 1981 году, располагается во Вьетнамском городе Вунг Тау.

Отметив, что компания "Вьетсовпетро", являясь одной из пяти самых больших компаний страны, Ты Тхань Нгиа подчернкул, что оно, обеспечивая 80% добычи нефти и газа Вьетнама, выдвинуло страну на третье место среди юго-восточных стран Азии по нефтяной промышленности. Он сообщил, что применяя самые современные технологии производства и обработки, компания в течение месяца добывает свыше 1 млн. тонн нефти. При компании, помимо деятельности ряда структур, также действуют Научно-исследова тельский и Инженерный институт, Центр информационных технологий и коммуникаций.

Участвующий на мероприятии первый вице-президент SOCAR по геологии, геофизике и разработке месторождений, академик Хошбахт Юсифзаде отметил, что отношения между Азербайджаном и Вьетнамом имеют большую историю и он, как представитель старшего поколения, является свидетелем всех этапов развития этих отношений. Отмечая, что азербайджанские специалисты всегда оказывали помощь Вьетнаму в сфере бурения и добычи нефти и газа в море, поскольку во Вьетнаме не было такой практики, Х.Юсифзаде сообщил, что именно по этой причине осуществление этих работ под руководством азербайджанского специалиста Джалала Мамедова не было случайностью. Подчеркнув, что Азербайджан всегда принимал участие в подготовке кадров для Вьетнама, он сказал, что примером этого является участие его самого в подготовке 69 вьетнамских студентов.

Затем между БВШН и компанией "Вьетсовпетро" был подписан Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве.

По завершении встречи гендиректор компании "Вьетсовпетро" Ты Тхань Нгиа был награжден дипломом "Почетного гостя" Бакинской высшей школы нефти.