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Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд "YAŞAT"

Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд "YAŞAT" Фонд "YAŞAT" был учрежден указом президента Азербайджана
Наука и образование
12 января 2021 г. 12:48
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд YAŞAT
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Сотрудники Бакинской высшей школы нефти перечислили в Фонд "YAŞAT" 10% своей зарплаты за декабрь 2020 года.

Как сообщили Report в Высшей школе, всего в фонд было пожертвовано 20 тысяч 697 манатов.

Напомним, что в октябре прошлого года сотрудники Бакинской высшей школы нефти перечислили часть своей месячной заработной платы в Фонд помощи Вооруженным силам, чтобы поддержать армию в освобождении наших земель от вражеской оккупации.

Отметим, что фонд "YAŞAT" был учрежден указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для оказания поддержки раненым при защите территориальной целостности Азербайджана и семьям шехидов.

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Версия на английском языке Baku Higher Oil School donates to “YASHAT” Fund
Версия на азербайджанском языке BANM “YAŞAT” Fonduna ianə etdi

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