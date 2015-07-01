​Бакинская высшая школа нефти отправит 10 студентов в Petkim

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ 10 студентов 3-го курса Бакинской высшей школы нефти (БВШН), обучающиеся по специальности "Инженер-химик", отправляются в Турцию. Об этом сообщили Report в БВШН.

По информации, они пройдут производственную практику на предприятиях компании Petkim, в городе Измир, Турция. Выступая на мероприятии, проведенном в связи с практикой, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что такой шанс и широкие возможности каждый год будут предоставляться студентам Высшей Школы.

Он сказал, что Высшая Школа установила широкие связи с рядом нефтегазовых компаний и эти возможности создаются в рамках эффективного сотрудничества: "Студенты БВШН также привлекаются к практике на предприятиях SOCAR. В то же время, БВШН сотрудничает с SOCAR Turkey Energy и Petkim".

Напомним, что студенты будут отправлены на практику в двух группах. Первая группа пройдет практику с 1 по 24 июля, а вторая группа с 26 июля по 14 августа. Они ознакомятся со строительно-монтажными, завершающими работами на масштабном объекте, где продолжаются строительные работы, а также с работой действующих в настоящее время технологических установок различного назначения. Они будут изучать оборудование каждой установки, протекающие там технологиечские процессы, технологические регламенты, работу систем контроля и управления установками, а также методы применения мер по защите здоровья, безопасности и охране окружающей среды при производстве. Прохождение производственной практики на предприятии, где продолжаются строительные работы и эксплуатируется ряд производственных участков, позволит студентам более глубоко освоить теоретические знания, полученные на занятиях в течение учебного года, на основе рационального сочетания с практикой.

Согласно договоренности, студенты БВШН в будущем пройдут практику также на предприятиях химического профиля, которые сотрудничают с компанией Petkim.

Отметим, что соответствующая договоренность достигнута на встрече ректора БВШН Эльмара Гасымова и главного исполнительного директора SOCAR Turkey Energy, члена Совета правления компании Petkim Кянана Явуза.