Бакинская Высшая Школа Нефти налаживает сотрудничество с Ernst&Young

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел встречу с управляющим партнером компании Ernst&Young (EY) в Азербайджане Ильгаром Велиевым и руководителем службы компании по вопросам изменения климата и устойчивого развития Гюнель Фараджевой. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, поприветствовав гостей, ректор подробно рассказал им о деятельности, структуре, достигнутых успехах и планах по развитию вуза в будущем. Отметив, что семинар по проблемам изменения климата и устойчивого развития, который Гюнель Фараджева провела в БВШН, вызвал большой интерес студентов Высшей школы, Эльмар Гасымов высоко оценил значение таких семинаров и выразил надежду на то, что EY сможет регулярно проводить подобные мероприятия, и на успешное развитие сотрудничества с компанией в этом направлении.

Поблагодарив Эльмара Гасымова за интерес к развитию партнерских отношений с EY, Ильгар Велиев проинформировал ректора БВШН об основных направлениях деятельности компании, важнейшей задачей которой является оказание услуг, включая аудит, налогообложение и консультирование. Он также сообщил, что EY может предложить вузу свои консультационные услуги по повышению эффективности работы Высшей школы, а также рассмотреть возможность трудоустройства будущих выпускников БВШН в компании.

В ходе встречи были обсуждены перспективы и направления сотрудничества, в том числе в области подготовки отчета об устойчивом развитии Высшей школы, организации стажировки студентов вуза в EY для развития их навыков в области управления, проведения специалистами компании тренингов и семинаров в БВШН по таким темам, как карьерный рост и устойчивое развитие. Ее участники достигли соглашения и по другим вопросам, связанным с налаживанием партнерских отношений между Высшей школой и EY.

Аудиторско-консалтинговая компания EY, одна из крупнейших в мире, ведет свою деятельность в Азербайджане с 1994 года.

EY является мировым лидером по предоставлению услуг в области аудита, налогообложения, консультационного сопровождения сделок и консультирования по вопросам ведения бизнеса. После открытия офиса в Баку 23 года назад, компания начала оказывать услуги в Азербайджане и регионе. Сегодня компания, действующая в Азербайджане, является не просто ведущей фирмой, но и лидером в своей области.