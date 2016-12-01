Бакинская Высшая школа нефти приняла участие на Ярмарке знаний

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) приняли участие во второй «Ярмарке Знаний», организованной Центром Исследований и Развития при Бакинском образовательном комплексе талантов (БОКТ). Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью вуза, на ярмарке ученики 7-10 классов БКОТ представили более 35 проектов на различные темы. Кроме того, посетители ярмарки могли ознакомиться со стендами, которые, наряду с Бакинской Высшей школой нефти, представили Кавказский университет, Институт Ботаники Академии наук Азербайджана, Образовательный центр STEM, а также компания инженерных программ HELP и компании ULTRA Technologies и «АЛMAStore». Принявшие участие в ярмарке школьники получили возможность практическими работами подтвердить теоретические знания по естествознанию, полученные на уроках.

Выступая на открытии ярмарки, Вице-президент SOCAR по режиму, кадрам и информационным технологиям Халик Мамедов поздравил учеников и педагогов и отметил важное значение, которое имеет проведение подобных мероприятий для БОКТ как международной школы. Директор Бакинского образовательного комплекса талантов Сигве Остейм, также поздравив участников ярмарки, пожелал им добиться новых достижений. Затем гости ознакомились с представленными на ярмарке проектами.

Авторы отличившихся, по оценке членов жюри, работ были награждены сертификатами, медалями и ценными подарками. Завершилась «Ярмарка знаний» концертной программой.

Ученики БОКТ, ставшие победителями ярмарки, главной темой которой в категории «Экология» стали изменения климата, вызванные глобальным потеплением, примут участие в Международной Олимпиаде проектов.