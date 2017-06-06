Бакинская высшая школа нефти приняла участие на конференции "Нефть и газ Каспия-2017"

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Бакинская высшая школа нефти (БВШН) приняла участие на проходившей в Баку XXIV Международной выставке и конференции "Нефть и газ Каспия-2017".

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, печатные и фотоматериалы, буклеты и брошюры, рассказывающие о становлении, успехах и последних достижениях БВШН, были представлены на выставочном стенде SOCAR, который в день открытия выставки посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства был подробно проинформирован о деятельности и проектах компании, в том числе программах обучения и образования SOCAR, деятельности БВШН и новом студенческом городке Высшей школы в Бибиэйбате. Экспозиция Бакинской высшей школы нефти вызвала большой интерес посетителей выставки, в том числе и зарубежных гостей.

На открытии выставки "Нефть и газ Каспия-2017" присутствовал ректор БВШН Эльмар Гасымов. Он также был делегатом конференции "Нефть и газ Каспия-2017", прошедшей 1-2 июня в гостинице JW Marriott Absheron Baku. На заседании конференции, посвященной эффективной роли цифровых технологий в подготовке кадров, ректор БВШН выступил с докладом "Использование цифровых технологий в подготовке высококвалифицированных специалистов в Бакинской высшей школе нефти".

Вкратце проинформировав участников конференции о развитии, структуре, учебной и научной деятельности Высшей школы, Эльмар Гасымов рассказал о новом современном кампусе БВШН, оснащенном самым современным оборудованием и передовыми технологиями, сотрудничестве вуза с крупнейшими транснациональными компаниями и ведущими зарубежными университетами. Ректор подробно остановился на использовании новейших современных цифровых технологий и программ во всех сферах деятельности БВШН. Среди них – автоматизированная система управления библиотекой, интегрированный с поисковой системой Discovery, электронный архив DSpace, программное обеспечение компании Turnitin по выявлению и предотвращению плагиата в студенческих работах, электронные системы управления учебным контентом Vision HW и Moodle, система биометрической регистрации посещаемости студентов и многие другие, охватывающие все стадии и аспекты образовательного процесса и направленные на повышение его эффективности.

Международная выставка "Нефть и газ Каспия", организованная компаниями ITECA Caspian и ITE Group, является самым значимым мероприятием энергетического сектора в Прикаспийском регионе. В этом году в ней принимает участие почти 300 компаний, представляющих 30 стран. Международная конференция "Нефть и газ Каспия" является традиционной платформой для обсуждения актуальных тем нефтегазовой отрасли. В этом году ее участниками стали около 400 представителей многих стран мира.