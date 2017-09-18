БВШН стала лидером по числу набравших 700 баллов студентов

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ По итогам проведенных Государственным экзаменационным центром Азербайджана вступительных экзаменов в высшие учебные заведения страны на 2017-2018 учебный год, 15 абитуриентов показали наилучший результат, набрав 700 баллов, сообщает Report. Из них все семь абитуриентов, получивших самый высокий балл на экзаменах в вузы по 1 группе специальностей, выбрали для продолжения учебы Бакинскую высшую школу нефти (БВШН), которая стала лидером среди вузов страны по числу студентов, набравших при поступлении высший балл.

Выбор высших учебных заведений абитуриентами, получившими 700 баллов:

1. Бакинская высшая школа нефти – 7 человек

2. Азербайджанский медицинский университет – 3 человека

3. Азербайджанский государственный экономический университет – 2 человека

4. Бакинский государственный университет – 2 человека

5. Университет ADA – 1 человек

Всего: 15 человек

В числе студентов, получивших на вступительных экзаменах по первой группе специальностей 700 баллов и поступивших в БВШН – Габиль Алиев (лицей Даянат), Халида Алиева (Баку, средняя школа №220), Вагаб Джабраилов (Исмаиллы, средняя школа поселка Лагыдж), Махира Асадзаде (Баку, школа №162), Эльмир Ахмедов (Баку, лицей имени Академика Зарифы Алиевой), Абдулла Аскерзаде (Гянджа, Азербайджано-Турецкий частный лицей) и Жаля Мамедова (г. Хырдалан, школа №5).

Кроме того, Бакинская высшая школа нефти заняла первое место и по числу студентов, поступивших в высшие учебные заведения страны по первой группе специальностей и ставших президентскими стипендиатами. В этом году ими стали 24 первокурсника.