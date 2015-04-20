Бакинская Высшая Школа Нефти и Университет Русе подписали соглашение о сотрудничестве

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Находящаяся в Азербайджане по приглашению ректора Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмара Гасымова делегация во главе с ректором Университета Русе имени Ангела Кънчева Республики Болгария, профессором Христо Ивановым Белоевым посетила Бакинскую Высшую Школу Нефти. Об том сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.
Перед визитом в БВШН делегация посетила могилу Общенациональног
Затем делегация во главе с ректором Болгарского Университета Русе имени Ангела Кънчева (УРАК), а также чрезвычайный и полномочный посол Болгарской Республики в Азербайджане Мая Христова провели встречу с руководством, профессорско-преподавательским составом и студентами БВШН. В рамках проведенной встречи между БВШН и УРАК было подписано соглашение о сотрудничестве.
Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов поприветствовал гостей и выразил удовлетворение их пребыванием в Высшей Школе. Ректор рассказал об исторических азербайджано-бол
Болгарский посол Мая Христова поблагодарила руководство БВШН за приглашение. Она отметила, что очень рада за установленное сотрудничество между университетами двух дружественных стран и выразила уверенность, что это соглашение даст толчок развитию двустороннего сотрудничества, имеющегося между Азербайджаном и Болгарией в сфере образования.
Ректор Болгарского Университета Русе имени Ангела Кънчева (УРАК), профессор Христо Иванов Белоев от имени всей делегации выразил удовлетворение пребыванием в Азербайджане и БВШН и поблагодарил ректора Эльмара Гасымов за приглашение. Он подробно рассказал об университете, которым руководит. Отмечая, что УРАК является автономным государственным вузом, Х.И.Белоев сообщил, что в университете обучаются 10 000 студентов и докторантов, а также действуют 2 филиала, 8 факультетов и многопрофильные центры университета.
Затем состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между БВШН и УРАК. Основная цель сотрудничества – обеспечить передачу Бакинской Высшей Школе Нефти материалов Русенского университета по дисциплинам, преподаваемым в рамках подготовительной программы бакалавриата для подготовки высококвалифициро
По завершению встречи ректору Болгарского Университета Русе имени Ангела Кънчева, профессору Христо Иванову Белоеву был вручен диплом "Почетный гость" БВШН.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
Поделиться в Facebook