Бакинская Высшая Школа Нефти и Университет Русе подписали соглашение о сотрудничестве

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Находящаяся в Азербайджане по приглашению ректора Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмара Гасымова делегация во главе с ректором Университета Русе имени Ангела Кънчева Республики Болгария, профессором Христо Ивановым Белоевым посетила Бакинскую Высшую Школу Нефти. Об том сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Перед визитом в БВШН делегация посетила могилу Общенациональног о лидера Гейдара Алиева в Аллее Почетного захоронения и Аллею Шехидов.

Затем делегация во главе с ректором Болгарского Университета Русе имени Ангела Кънчева (УРАК), а также чрезвычайный и полномочный посол Болгарской Республики в Азербайджане Мая Христова провели встречу с руководством, профессорско-преподавательским составом и студентами БВШН. В рамках проведенной встречи между БВШН и УРАК было подписано соглашение о сотрудничестве.

Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов поприветствовал гостей и выразил удовлетворение их пребыванием в Высшей Школе. Ректор рассказал об исторических азербайджано-бол гарских отношениях, истории создания, деятельности, целях БВШН и об установленных связях сотрудничества Высшей Школы с зарубежными компаниями и вузами. Отмечая, что Университет Русе станет следующим партнером БВШН, ректор добавил, что подписанное соглашение позволит проводить совместные научные исследования в области подготовки специалистов на бакалавриате и в сферах взаимного интереса.

Болгарский посол Мая Христова поблагодарила руководство БВШН за приглашение. Она отметила, что очень рада за установленное сотрудничество между университетами двух дружественных стран и выразила уверенность, что это соглашение даст толчок развитию двустороннего сотрудничества, имеющегося между Азербайджаном и Болгарией в сфере образования.

Ректор Болгарского Университета Русе имени Ангела Кънчева (УРАК), профессор Христо Иванов Белоев от имени всей делегации выразил удовлетворение пребыванием в Азербайджане и БВШН и поблагодарил ректора Эльмара Гасымов за приглашение. Он подробно рассказал об университете, которым руководит. Отмечая, что УРАК является автономным государственным вузом, Х.И.Белоев сообщил, что в университете обучаются 10 000 студентов и докторантов, а также действуют 2 филиала, 8 факультетов и многопрофильные центры университета.

Затем состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между БВШН и УРАК. Основная цель сотрудничества – обеспечить передачу Бакинской Высшей Школе Нефти материалов Русенского университета по дисциплинам, преподаваемым в рамках подготовительной программы бакалавриата для подготовки высококвалифициро ванных специалистов по специальности "Инженер по автоматизации процессов", оказание методической помощи в организации учебного процесса, а также обеспечить проведение совместных научно-исследова тельских работ за счет разных финансовых источников.

По завершению встречи ректору Болгарского Университета Русе имени Ангела Кънчева, профессору Христо Иванову Белоеву был вручен диплом "Почетный гость" БВШН.