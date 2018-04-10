Бакинская Высшая Школа Нефти и EY подписали Соглашение о сотрудничестве

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) и компания EY подписали Соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в церемонии подписания приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, управляющий партнер EY в Азербайджане Ильгар Велиев, представители руководства компании, сотрудники и студенты Высшей школы.

Открывая мероприятие, ректор вуза Эльмар Гасымов высоко оценил деятельность в Азербайджане компании, которая является признанным мировым лидером по предоставлению услуг в области аудита, налогообложения и консультирования, а также перспективы укрепления партнерских отношений Высшей школы с EY. Он отметил, что это сотрудничество, в частности, будет развиваться в двух направлениях: привлечение студентов вуза к участию в тренингах по устойчивому развитию и подготовка компанией отчета об устойчивом развитии БВШН.

Выступивший на мероприятии управляющий партнер EY в Азербайджане Ильгар Велиев подчеркнул, что рад возможности упрочить взаимовыгодное сотрудничество, и отметил большой интерес, который студенты вуза проявили к участию в учебных курсах, которые организует компания.

Присутствовавшая на мероприятии руководитель службы компании по вопросам изменения климата и устойчивого развития Гюнель Фараджева вручила студентам четвертого и пятого курсов БВШН сертификаты за успешное участие в трехдневном семинаре по проблемам изменения климата и устойчивого развития, который она ранее провела в Высшей школе.

Затем ректор БВШН Эльмар Гасымов и управляющий партнер EY в Азербайджане Ильгар Велиев подписали Соглашение о сотрудничестве.

После церемонии подписания заместитель директора по кадровым вопросам EY в Азербайджане Самира Шабанова и старший специалист компании по кадрам Вюсаля Гасанова выступили с презентацией о деятельности и кадровой политике EY, рассказали о правилах приема на работу и возможностях карьерного роста сотрудников в компании, а также ответили на вопросы студентов.