​Бакинская Высшая Школа Нефти и американская компания Turnitin подписали договор о сотрудничестве

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) подписала с компанией Turnitin (США) контракт о сотрудничестве по внедрению в Высшей Школе программного обеспечения по выявлению и предотвращению плагиата в студенческих работах. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

В церемонии подписания приняли участие ректор ББВШН Эльмар Гасымов, профессорско-преподавательский состав Высшей Школы и представитель компании Turnitin по Восточной Европе, Южному Кавказу и Средней Азии Катерина Левченко.

Открывший мероприятие ректор БВШН Эльмар Гасымов проинформировал гостью о внедренных в Высшей Школе современных информационных технологиях и средствах, обеспечивающих прозрачность в учебном процессе, а также о предпринимаемых серьезных мерах в отношении студентов, прибегающих к плагиату. Эльмар Гасымов отметил, что допущение студентами случаев плагиата в студенческих и научных работах может негативно отразиться не только в учебном процессе, но также в их дальнейшей деятельности. Ректор подчеркнул важность внедрения в учебный процесс программного обеспечения по выявлению и предотвращению плагиата для приобщения студентов к самостоятельному и ответственному выполнению своих работ, а также для улучшения в целом всего учебного процесса. Сообщив, что программным обеспечением компании Turnitin пользуются более 15 000 учебных заведений в 140 странах мира, Эльмар Гасымов отметил, что внедрение этой системы в вузе, также ускорит процесс вступления БВШН в ряды самых передовых университетов мира.

Представитель компании Turnitin по Восточной Европе, Южному Кавказу и Средней Азии Катерина Левченко сообщила участникам мероприятия о том, что программное обеспечение Turnitin по выявлению и предотвращению плагиата является одной из самых широко рапространенных онлайн сервисов в мире в сфере образования. К.Левченко рассказала о возможностях этой системы, ее пользе и правилах ее использования.

После мероприятия представитель компании провела презентацию на тему "Революция в сфере обучения студентов правильному написанию научных работ" для профессорско-преподавательского состава и студентов БВШН. В презентации она продемонстрировала, как за короткое время система проверяет подлинность работ студентов и проводит их анализ на содержание плагиата.

В конце своего выступления К.Левченко ответила на многочисленные вопросы, интересующие преподавателей и студентов по тематике.

Отметим, что программное обеспечение Turnitin по выявлению и предотвращению плагиата уже находится на стадии внедрения в БВШН.