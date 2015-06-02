​Бакинская Высшая Школа Нефти будет сотрудничать с компанией SOCAR UPSTREAM Management International MMC

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) принял делегацию, во главе с исполнительным директором компании SOCAR UPSTREAM Management International MMC Яшаром Лятифовым. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, на встрече были обсуждены двусторонние отношения, их развитие и возможности предусматриваемо го взаимного сотрудничества между БВШН и вышеназванной компанией. На встрече также было подписано соглашение о сотрудничестве между БВШН и компанией SOCAR UPSTREAM Management International MMC. Основной целью данного соглашения является осуществление необходимых материально-техн ических, научно-методичес ких и организационных мероприятий для обеспечения подготовки высококвалифицир ованных специалистов в БВШН. В рамках своих уставов и полномочий, БВШН и компания SOCAR UPSTREAM Management International MMC будут сотрудничать по ряду сфер.

Помимо этого, согласно соглашению, в рамках применяемых учебных программ в БВШН, предусматриваетс я проведение специалистами компании семинаров для студентов Высшей Школы, привлечение их в качестве педагогов к преподаванию предметов в БВШН, прохождение студентами Высшей Школы практики в учреждениях компании, возможности трудоустройства для выпускников Высшей Школы, организация курсов для студентов, а также совместных семинаров и курсов по повышению квалификации в целях повышения качества подготовки специалистов.

Соглашение о сотрудничестве было подписано ректором БВШН Эльмар Гасымовым и исполнительным директором компании SOCAR UPSTREAM Management International MMC Яшаром Лятифовым.