Бакинская Высшая Школа Нефти будет сотрудничать с компанией IBM

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с генеральным директором компании IBM в странах Центральной и Восточной Европы Дэвидом Ла Росом, руководителем компании IBM в Азербайджане Ильей Кравцовым и сотрудником компании IBM Бахадуром Ибрахимовым. Как сообщает Report, ректор Эльмар Гасымов поприветствовал гостей и выразил удовлетворение от их пребывания в БВШН. Э.Гасымов, подробно проинформировав гостей о руководимой им Высшей Школе, рассказал о направлениях ее деятельности.

Он отметил, что обучение в БВШН проводится на английском языке и в этот вуз поступают абитуриенты, набравшие самый высокий балл на приемном экзамене. Э.Гасымов подчеркнул, что учебный процесс в БВШН осуществляется на основе учебных программ Университета Хериот-Ватт Великобритании. Рассказывая о специальностях в БВШН, он выразил уверенность, что в будущем выпускники БВШН построят карьеру в международных и местных нефтегазовых компаниях.

Ректор отметил, что студенты БВШН проходят летнюю производственную практику на предприятиях bp, Statoil, Emerson, Total и других подобных транснациональных компаниях, и что специалисты тех же компаний привлекаются к учебному процессу в БВШН.

Ректор Э.Гасымов также сообщил, что эти компании принимают активное участие на конференциях Студенческого научного общества в БВШН и, поддерживая их деятельность, выдают им разные поощрительные подарки. Он отметил, что БВШН располагает всеми возможностями для будущего сотрудничества с компанией IBM.

В свою очередь, генеральный директор компании IBM в странах Центральной и Восточной Европы Дэвид Ла Рос поблагодарил за теплый прием в БВШН. Он рассказал о представляемой им компании. Д. Ла Рос выразил готовность к обсуждениям о возможностях сотрудничества и заинтересованность в налаживании связей.

На встрече также обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.