Бакинская выставка для обучающих и обучающихся - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В Бакинском Экспо-центре вновь царит оживление. Как сообщает Report, здесь проходит грандиозная 13-я Азербайджанская Международная образовательная выставка EduExpo. Статистические данные по выставке красноречиво свидетельствуют об огромном интересе к ней. Об этом говорит как состав участников, так и число посетителей. В этом году участниками выставки стали более 150 задействованных в сфере образования структур из 22 стран мира. Не остались в стороне и местные образовательные учреждения.

Программа и гости

Поддержку выставке оказали Министерство образования, Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO), Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана. Организатором выставки выступила компания "CaspianEventOrganisers".

В этом году Министерство образования принимает активное участие в работе выставки, представив интерактивную платформу для демонстрации инноваций и перспективных стартапов в сфере образования, а также механизмов внедрения IT технологий. Свои возможности в области образования демонстрируют Германия, Беларусь, Чехия, Иран, Казахстан, Узбекистан, Польша, Россия, Турция, Украина и ряд других стран.

12 октября "на полях" выставки впервые состоится встреча с известным детским писателем, членом Союза писателей России, соавтором проектов "Смешарики" и "Фиксики" Игорем Шевчуком. В последний день выставки будут организованы интеллектуальные игры для школьников. А 13 октября на выставке впервые будет представлен павильон ЕС "Образование в Европе".

В церемонии открытия выставки принял участие министр образования Джейхун Байрамов. Причем, министр пришел не один, а в сопровождении своего турецкого коллеги Зии Сельчука. Подчеркнув значимость выставки, Дж.Байрамов выразил удовлетворение уровнем ее организации и внушительным составом участников. Порадовал министра и неугасаемый интерес к выставке, представившей прекрасные возможности для обучения в стране и за рубежом.

Первый шаг ЕС

Глава представительства Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас заявил Report, что впервые на выставке столь обширно представлен павильон Евросоюза: “Мы предлагаем не только европейские образовательные программы, но демонстрируем также возможности более 10 стран, университетов и программ, открывающих молодым азербайджанцам возможности обучения в Европе. На наш взгляд, образование - это фундамент всей жизни. У всех на слуху программа ERAMUS+, позволяющая отправиться на обучение в Европу. Этой программой воспользовались свыше 1300 представителей азербайджанской молодежи. Полагаю, их численность будет неуклонно расти. Есть потенциал для этого".

Что предлагают азербайджанские вузы?

На выставке EduExpo 2019 представлены 44 высших учебных заведений Азербайджана.

Ректор Азербайджанского университета языков (АУЯ) Кямал Абдулла отметил, что получение школьниками сведений о вузе крайне важно для укрепления имиджа.

Ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Мустафа Бабанлы заявил, что выставка наглядно демонстрирует работу, проделанную вузом за годом. "Мы представляем свои достижения. Выставка позволяет наладить контакты с зарубежными партнерами, заключить соглашения по программам обмена", - отметил ректор.

Стенд, повествующий об услугах психологической помощи

Профессиональный психологический Центр впервые представил на выставке свой стенд. По словам главы Центра Нурии Гулиевой, целью участия является донесение до широкой аудитории информации об услугах центра. "С 2011 года наш центр оказывает услуги психологической помощи молодежи. Наши сотрудники обучались за рубежом, это - профессионалы своего дела. Мы оказываем психологическую помощь, услуги логопеда, арт-терапии, готовим специалистов для центров психологической помощи”.