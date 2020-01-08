БВШН является лидером с точки зрения карьерных возможностей

Бакинская высшая школа нефти (БВШН) заняла первое место по результатам опроса: "Какие университеты Азербайджана являются лучшими для карьерного роста?", проведенного на веб-странице "Университеты Азербайджана".

Об этом Report заявили в Высшей школе.

По мнению студентов, БВШН значительно опережает другие университеты с точки зрения карьерных возможностей.

Руководствуясь девизом президента Азербайджана Ильхама Алиева "Мы должны превратить нефтяной капитал в человеческий!", Бакинская высшая школа нефти делает все возможное для подготовки и трудоустройства высококвалифицированных англоязычных инженерных кадров. В результате целенаправленной работы, проводимой БВШН, в настоящее время 100% выпускников Высшей школы обеспечены работой.

Бакинская высшая школа нефти уже осуществила три выпуска учащихся.

Как и в предыдущие годы, все выпускники БВШН были трудоустроены в 2018-2019 учебном году.

Студенты, после получения качественного образования и необходимых знаний и навыков за 5 лет обучения в БВШН, трудоустраиваются в ведущие компании и учебные заведения в Азербайджане и по всему миру или продолжают свое обучение в престижных международных университетах.

Успехи выпускников Бакинской высшей школы нефти еще раз доказывают, что высокообразованный квалифицированный специалист не должен искать работу, а наоборот: работа должна его искать.