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БВШН является лидером с точки зрения карьерных возможностей

Бакинская школа нефти - лидер с точки зрения карьерных возможностей

Бакинская высшая школа нефти (БВШН) заняла первое место по результатам опроса: "Какие университеты Азербайджана являются лучшими для карьерного роста?", проведенного на веб-странице "Университеты Азербайджана".

Об этом Report заявили в Высшей школе. 

По мнению студентов, БВШН значительно опережает другие университеты с точки зрения карьерных возможностей. 

Руководствуясь девизом президента Азербайджана Ильхама Алиева "Мы должны превратить нефтяной капитал в человеческий!", Бакинская высшая школа нефти делает все возможное для подготовки и трудоустройства высококвалифицированных англоязычных инженерных кадров. В результате целенаправленной работы, проводимой БВШН, в настоящее время 100% выпускников Высшей школы обеспечены работой. 

Бакинская высшая школа нефти уже осуществила три выпуска учащихся. 

Как и в предыдущие годы, все выпускники БВШН были трудоустроены в 2018-2019 учебном году. 

Студенты, после получения качественного образования и необходимых знаний и навыков за 5 лет обучения в БВШН, трудоустраиваются в ведущие компании и учебные заведения в Азербайджане и по всему миру или продолжают свое обучение в престижных международных университетах. 

Успехи выпускников Бакинской высшей школы нефти еще раз доказывают, что высокообразованный квалифицированный специалист не должен искать работу, а наоборот: работа должна его искать.

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