Байрамов: Ведется всесторонняя работа по развитию Карабахского университета

10:19

В Карабахском университете ведется работа в различных направлениях по его преобразованию в одно из ведущих высших учебных заведений страны.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом ректор Карабахского университета Шахин Байрамов заявил на Карабахском образовательном и партнерском форуме, проходящем под двезивом "Совместные шаги для будущего Карабаха".

По его словам, основная цель форума - мобилизация усилий для развития сферы образования.

"В Карабахском университете, где обучаются 1150 студентов, уже достигнут значительный прогресс. Его дальнейшее развитие является одной из наших основных целей", - заявил Байрамов.