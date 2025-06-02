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Байрамов: Ведется всесторонняя работа по развитию Карабахского университета

Байрамов: Ведется всесторонняя работа по развитию Карабахского университета 10:19
Наука и образование
2 июня 2025 г. 10:38
Байрамов: Ведется всесторонняя работа по развитию Карабахского университета

В Карабахском университете ведется работа в различных направлениях по его преобразованию в одно из ведущих высших учебных заведений страны.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом ректор Карабахского университета Шахин Байрамов заявил на Карабахском образовательном и партнерском форуме, проходящем под двезивом "Совместные шаги для будущего Карабаха".

По его словам, основная цель форума - мобилизация усилий для развития сферы образования.

"В Карабахском университете, где обучаются 1150 студентов, уже достигнут значительный прогресс. Его дальнейшее развитие является одной из наших основных целей", - заявил Байрамов.

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Версия на английском языке Bayramov: Comprehensive development underway at Karabakh University
Версия на азербайджанском языке Rektor: Qarabağ Universitetinin inkişafı üçün müxtəlif istiqamətlərdə işlər görülür

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