О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бахар Мурадова: В Азербайджане предпринимаются важные шаги по привлечению девочек к образованию

Бахар Мурадова: В Азербайджане предпринимаются важные шаги по привлечению девочек к образованию Развитие девушек, получение образования и защита их прав наравне с другими членами общества является стремлением всех международных организаций.
Наука и образование
11 октября 2021 г. 11:00
Бахар Мурадова: В Азербайджане предпринимаются важные шаги по привлечению девочек к образованию
Бахар Мурадова

Развитие девушек, получение образования и защита их прав наравне с другими членами общества является стремлением всех международных организаций.

Как передает Report, об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Она напомнила, что единственным путем вывода женщин из замкнутого пространства было образование: "В Азербайджане предпринимаются важные шаги по привлечению девочек к образованию. Все должны оказывать поддержку девочкам в получении образования. В частности обеспеченные люди должны внести вклад в это дело".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Bahar Muradova: Azerbaijan is taking important steps to attract girls to education
Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova: "Azərbaycanda qızların təhsilə cəlbi ilə bağlı vacib addımlar atılır"

Другие новости из категории

В Баку закрыта аварийная школа
ФотоВ Баку закрыта аварийная школа
9 октября 2021 г. 17:07
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Минобразования Грузии: Качество учебников для азербайджаноязычных школ улучшат
Минобразования Грузии: Качество учебников для азербайджаноязычных школ улучшат
7 октября 2021 г. 14:31
Министр образования Азербайджана посетит Грузию
Министр образования Азербайджана посетит Грузию
7 октября 2021 г. 12:55
Нобелевскую премию по химии присудили за развитие асимметричного органокатализа
Нобелевскую премию по химии присудили за развитие асимметричного органокатализа
6 октября 2021 г. 14:07
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
6 октября 2021 г. 11:37
В бакинской школе зафиксировано заражение COVID-19, закрыт один класс
В бакинской школе зафиксировано заражение COVID-19, закрыт один класс
5 октября 2021 г. 15:23
Президент Ильхам Алиев наградил работников образования
Президент Ильхам Алиев наградил работников образования
5 октября 2021 г. 12:58
Ильхам Алиев заложил фундамент полной средней школы им.академика Мехди Мехдизаде в Джебраиле
ФотоИльхам Алиев заложил фундамент полной средней школы им.академика Мехди Мехдизаде в Джебраиле
5 октября 2021 г. 11:50
В Азербайджане могут увеличить число вакантных мест для учителей
В Азербайджане могут увеличить число вакантных мест для учителей
5 октября 2021 г. 11:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi