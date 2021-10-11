Бахар Мурадова: В Азербайджане предпринимаются важные шаги по привлечению девочек к образованию

Развитие девушек, получение образования и защита их прав наравне с другими членами общества является стремлением всех международных организаций.

Развитие девушек, получение образования и защита их прав наравне с другими членами общества является стремлением всех международных организаций.

Как передает Report, об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Она напомнила, что единственным путем вывода женщин из замкнутого пространства было образование: "В Азербайджане предпринимаются важные шаги по привлечению девочек к образованию. Все должны оказывать поддержку девочкам в получении образования. В частности обеспеченные люди должны внести вклад в это дело".