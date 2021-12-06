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Азиз Санджар призвал тюркские государства инвестировать в науку

Азиз Санджар призвал тюркские государства инвестировать в науку Если тюркский мир будет инвестировать в развитие своих знаний и умений, то не станет проигравшей стороной в войне, и во время переговоров последнее слово будет за ним. Последние пять лет я по возможности посещаю все тюркские государства, встречаюсь с офиц
Наука и образование
6 декабря 2021 г. 12:33
Азиз Санджар призвал тюркские государства инвестировать в науку

Если тюркский мир будет инвестировать в развитие своих знаний и умений, то не станет проигравшей стороной в войне, и во время переговоров последнее слово будет за ним. Последние пять лет я по возможности посещаю все тюркские государства, встречаюсь с официальными лицами и призываю их вкладывать большие инвестиции в науку.

Как сообщает Report, об этом заявил лауреат Нобелевской премии по химии, всемирно известный ученый, профессор Азиз Санджар на пресс-конференции в Баку.

Он отметил, что, помимо технологий, очень важно инвестировать в фундаментальные знания: "Оружие и другую военную технику можно приобрести за деньги, но если они выйдут из строя, без профессиональных кадров вы останетесь на полпути. Также необходимы большие инвестиции в фундаментальные знания. Это позволит нам достигнуть такого уровня, при котором мы будем полностью независимыми".

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Версия на английском языке Aziz Sancar calls on Turkic states to invest in science
Версия на азербайджанском языке Əziz Səncər türk dövlətlərinə çağırış edib

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