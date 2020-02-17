Азербайджанский вундеркинд считает быстрее калькулятора - ВИДЕО

Пятилетний азербайджанский вундеркинд Максуд Юсуфзаде обыгрывает старших в шахматы и считает быстрее калькулятора, передает Report со ссылкой на российский телеканал "МИР".

"Максуд начал считать раньше, чем говорить. Первыми слова Максуда были не мама и папа, а раз-два-три. А первыми игрушками – пешки, слоны и кони", - говорится в сюжете телеканала.

По словам его отца Заура Юсуфзаде, Максуда не хотели брать в шахматную школу из-за возраста, так как ему даже не было даже четырех лет.

Телеканал отмечает, что через год вундеркинд взял золото на турнире, обойдя восьмилетних шахматистов.

Наряду с этим, Максуд быстро считает в уме на перегонки с компьютером и калькулятором, когда мать берет его на рынок.

"Он сразу же может сказать какая у тебя сдача, сколько ты должен дать. Мы стараемся его детский труд не использовать в собственных целях. Да это круто, настоящий наш помощник", – подчеркнула мама вундеркинда Эльнара Юсуфзаде.

Телеканал отмечает, что в ходе олимпиады по ментальной математике среди 300 вундеркиндов из шести стран Максуд Юсуфзаде занял второе место.