Азербайджанский ученый разработал вакцину против коронавируса - ИНТЕРВЬЮ

Ученые Чикагского университета (University of Chicago) испытали вакцину против коронавируса и добились успешных результатов. Среди них - докторант факультета молекулярной инженерии, азербайджанец Аслан Мансуров. В лаборатории, где работает наш соотечественник, разработан также препарат против рака. Собкору Report удалось взять интервью у молодого ученого.

- Расскажите, пожалуйста, немного о себе...

- Я родился в 1996 году в Баку. Еще учась в школе, проявлял интерес к точным наукам, особенно к физике и химии. Мне очень нравилась работа в этих областях, поэтому я решил связать свое будущее с ними. В школьные годы был участником многих олимпиад. В 2012 году успешно участвовал в олимпиадах в США и Турции. В 2013 году окончил гимназию "Кавказ" с золотой медалью. В том же году по зарубежной стипендиальной программе SOCAR поступил в Университет Миннесоты (University of Minnesota) по специальности химическая инженерия. Должен сказать, что эта отрасль - важна и в то же время традиционна. В нашей стране развита химическая и нефтяная промышленность, в этих сферах трудятся прекрасные специалисты. В 2017 году, окончив университет с отличием, поступил в докторантуру. В США возможно поступить в докторантуру, минуя магистратуру. В докторантуре возможно совмещать учебу с работой.

В настоящее время я продолжаю образование в Институте молекулярной инженерии Чикагского университета (Pritzker School of Molecular Engineering). В первый же год своего обучения я познакомился с учеными и профессорами, работающими в этой области, а также собрал информацию о лабораториях, в которых мне предстоит работать. На факультете молекулярной инженерии проводятся исследования в таких областях, как квантовая, полимерная, энергетическая и иммунная инженерия, имеются лаборатории, где можно проводить исследования. Активное участие в исследованиях принимают около 40 профессоров. У каждого из них - свои области исследований. Мне очень повезло попасть в эту команду.

- В вашей лаборатории проводятся исследования по коронавирусу, и уже получены предварительные результаты...

- В большинстве американских лабораторий исследования приостановлены, проводятся лишь исследования по коронавирусу. Руководитель нашей научной группы Джеффри Хубель (Jeffrey Hubbell) - один из ведущих мировых экспертов в области биоинженерии и иммунологии. Он является членом Американской Национальной Медицинской академии (National Academy of Medicine) и Национальной инженерной академии (National Academy of Engineering). Наша научная группа состоит из 7-8 человек, имеющих за плечами соответствующий опыт, знания и авторство статей, опубликованных в международных изданиях.

Я здесь уже три года, и считаюсь одним из самых опытных сотрудников лаборатории. Национальный Институт Здоровья (National Institute of Health) тратит огромные средства на разработку вакцины против коронавируса. В настоящее время все лаборатории работают в усиленном режиме над созданием вакцины. Первый этап разработки уже позади и со следующей недели мы приступим к испытаниям вакцины на мышах.

Мы разрабатываем вакцину против белка под названием "Спайк", который находится на поверхности COVID-19 и прикрепляется к клеткам человека. Вакцина способствует выработке иммуноглобулинов против коронавируса спустя примерно 10-14 дней после ее введения мышам. Эти иммуноглобулины способны нейтрализовать инфекцию. Мы намерены собрать иммуноглобулины, полученные из крови этих мышей, и проверим их на клетках человека. По нашим предположениям, иммуноглобулины защитят клетки человека от заражения коронавирусом. В нашей лаборатории также проводятся исследования аутоиммунных заболеваний и рака. Должен сказать, что лаборатории вуза обладают довольно широким и мощным спектром возможностей. С момента возникновения пандемии в США было разработано около 20 вакцин, и клинические исследования все еще продолжаются. Все эти вакцины изготовлены на более простой платформе, нежели наша. Каждый из нас работает по 8 часов в день. Если разработанная нами вакцина будет одобрена Национальным институтом здравоохранения, мы, кооперируя с врачами, будем проверять ее на людях.

- Многие утверждают, что разработка и применение вакцины требует продолжительного времени. Вы разделяете это мнение?

- Опробация вакцины на людях - кропотливый и длительный процесс. На первом этапе клинических исследований (Phase 1 Clinical Trial) безопасность вакцины проверяется примерно на 20-50 здоровых людях. В течение двух месяцев мы наблюдаем за тем, не имеет ли вакцина противопоказаний и образуются ли в крови противовирусные иммуноглобулины. После этого начинается второй этап. К нему привлекается уже значительно больше людей. На разработку вакцины, проведение клинических испытаний и широкого применения требуется не менее 2 лет. Пока мы тестируем ее на мышах. Правда, организм мышей устроен не так, как человеческий, но этот метод позволяет добиться успешных результатов.

- В чем Вам видится причина роста численности жертв коронавируса в США?

- На мой взгляд, правительство США несколько запоздало с принятием мер, поскольку поначалу отнеслось к сведениям о коронавирусе не с должной степенью серьезности. Когда в феврале была зафиксирована массовая смертность в Китае, правительство США призвало население не бояться. Соседние с Китаем страны быстро всполошились и взяли ситуацию под контроль, поэтому в этих странах коронавирус не получил широкого распространения. А в Америке режим карантина был введен лишь во второй половине марта. Поэтому в США оказалось так много жертв. Отсутствие мест в больницах - вполне нормальное явление. Этого следовало ожидать, учитывая приток больных. Введение строгого карантина в США невозможно, однако тем не менее следовало вовремя принять надлежащие меры. Ситуация постепенно выравнивается и уже наметилась положительная тенденция. Болезнь потихоньку идет на спад. Люди стали осознавать губительную силу коронавируса и выходят из дома только в магазин или аптеку. И такое отношение приносит результаты.

В настоящее время в США коронавирусом заражаются в большей степени афроамериканцы. Американские врачи называют причиной высокой смертности от коронавируса среди афроамериканцев хронические заболевания, но я считаю, что причина в другом. Я живу в Чикаго и здесь каждый третий - афроамериканец. На мой взгляд, причина в тяжелых материальных условиях их жизни, вынуждающих их ежедневно выходить на работу. Под одной крышей живут несколько семей, что тоже способствует распространению вируса.

- Насколько мне известно, вы разработали новый иммунопрепарат против рака...

- Мы протестировали новый метод и добились успешных результатов. Иммунотерапия воздействует на раковые клетки. Химио - и лучевая терапии - традиционные методы лечения рака. Воздействуя на раковые клетки, они наносят серьезный вред организму. Наш подход несколько иной. Мы воздействуем на лейкоциты, активизируя их против рака. Этот метод превосходит традиционное лечение и позволяет получить успешные результаты. Ежегодно Соединенные Штаты Америки выделяет 50 миллиардов долларов США на поиск методов лечения рака.

Рак - это гетерогенное заболевание. Существуют различные виды рака. Одним лекарственным препаратом их не излечить. Порой один и тот же препарат приводит к различным результатам у разных людей, болеющих одним и тем же видом рака. Поэтому чем больше препаратов в арсенале врачей, тем лучше. Наша главная цель - разработать различные иммунопрепараты и максимально продлить жизнь пациентов.

- Чем Вы думаете заняться после окончания учебы? Возможно ли построить в Азербайджане лабораторию под стать той, в которой вы сейчас работаете?

- Сферы, в которой я работаю, в Азербайджане практически нет. Подобное практикуется в США, некоторых странах Европы и в Китае. Бесспорными лидерами этой индустрии являются Китай и США. Созданием одной лаборатории не ограничишься. Для развития этой науки необходимо множество лабораторий. В науке важна конкуренция. Там, где нет конкуренции, не будет и прогресса. Мы постоянно работаем. Аналогичная с нашей работа ведется во всех лабораториях США. Это подстегивает нас, заставляя усовершенствовать свои знания. Наука требует очень больших инвестиций. Наука - дорогостоящий бизнес. Я горжусь тем, что был удостоен чести представлять свою Родину. В будущем я постараюсь быть полезным своей стране и нации.

Автор: Вусаля Аббасова