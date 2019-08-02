​Азербайджанские школьники посетят Санкт-Петербург - ФОТО

Азербайджанские школьники из числа победителей различных проектов и конкурсов по русскому языку и знанию истории и культуры России посетят Санкт-Петербург в период 4-10 августа, сообщает Report со ссылкой на Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ).

Культурно-образовательная поездка в северную столицу России организуется при участии посольства России и РИКЦ в Азербайджане в рамках проекта Россотрудничества "Здравствуй, Россия!".

В связи с этим в РИКЦ прошло собрание с участниками поездки, в ходе которого глава представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов представил руководителя делегации и педагогов, которые будут сопровождать школьников, ознакомил с правилами участия и программой поездки.

Отмечается, что азербайджанские школьники в рамках поездки посетят Государственный музей-заповедник Павловск, Государственный музей-заповедник Петергоф, Петропавловскую крепость, Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный Эрмитаж и другие достопримечательности северной столицы России.

На вечере знакомств азербайджанская делегация намерена представить "визитную карточку" Азербайджана, в ходе которой участники делегации расскажут о своей стране, покажут своим сверстникам азербайджанские песни и танцы.