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Азербайджанцы-граждане Грузии будут учиться в вузах Азербайджана бесплатно

Азербайджанцы-граждане Грузии будут учиться в вузах Азербайджана беспл

Правительство Азербайджана выделило квоту для азербайджанцев-граждан Грузии на образование по педагогическим специальностям в вузах Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой.

С 2020-2021 учебного года являющиеся гражданами Грузии азербайджанцы будут учиться в вузах Азербайджана на бесплатной основе: "Правительством Азербайджана уже определена квота. В связи с этим и для решения вопросов по обеспечению в дальнейшем этих педагогов работой в азербайджаноязычных школах Грузии планируются переговоры между министерствами образования Азербайджана и Грузии. Будут определены механизмы для заполнения данной квоты в очередном учебном году".

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