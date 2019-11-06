Азербайджан в мировом рейтинге по знанию английского языка

Жители Нидерландов лучше всего говорят на английском языке в мире.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете The English Proficiency Index (EPI), составленном вместе с мировой компанией по обучению иностранным языкам Education First (EF) по итогам 2019 года.

Второе место в рейтинге заняла Швеция, третье - Норвегия.

Среди стран, где лучше всего (very high) говорят на английском языке, также названы Дания, Сингапур, ЮАР, Финляндия, Австрия, Люксембург и Германия.

Россия заняла 48-е место, попав в категорию стран с относительно низким уровнем (low) знания английского языка. Грузия и Иран также попали в эту категорию, заняв 56-е и 69-е места соответственно.

Турция попала в категорию стран с низким уровнем (very low) знания английского языка, заняв 79-е место.

Азербайджан с уровнем знания английского very low занял 85-е место.

Согласно данным, в Азербайджане среди мужчин английском языком владеет 45,89%, среди женщин - 46,29%.

Наиболее худшие показатели выявлены у Саудовской Аравии и Кыргызстана. Последнее место в рейтинге заняла Ливия.

Рейтинг охватывает 100 стран мира и составлен на основе результатов тестов, проведенных в каждой стране.