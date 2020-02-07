Азербайджан и Мексика планируют начать программу обмена студентами

Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини и проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере образования.

Об этом Report сообщили в посольстве Мексики в Азербайджане.

Отмечается, что стороны обсудили совместные проекты, подчеркнув при этом существующую правовую базу и подписанный в 2019-м году Меморандум о Взаимопонимании для углубления сотрудничества между вузами двух стран, в частности, возможности по взаимному обмену студентами и их обучения.

Стороны также говорили о вопросах сотрудничества между Университетом ADA и Унивеситетом Америкас – Пуэбла (UDLAP), отметив возможность организации летних образовательных курсов для мексиканских студентов в Азербайджане и азербайджанских - в Пуэбле.