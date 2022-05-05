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В Баку пройдет выставка оружия XVIII-XIX веков

В Баку пройдет выставка оружия XVIII-XIX веков В Национальном музее истории Азербайджана НАНА будет демонстрироваться оружие XVIII-XIX веков.
Наука и образование
5 мая 2022 г. 16:47
В Баку пройдет выставка оружия XVIII-XIX веков

В Национальном музее истории Азербайджана НАНА будет демонстрироваться оружие XVIII-XIX веков.

Как сообщили Report в музее, в настоящее время идет подготовка к выставке, посвященной декоративному оформлению азербайджанского оружия.

Оружие XVIII-XIX веков (более 250 экспонатов) будет представлено в двух залах на 40 витринах. На выставке будут представлены холодное оружие, огнестрельное оружие, одежда для защиты от поражения холодным оружием. Экспонаты хранятся в специальных фондах музея.

В скором времени выставка будет открыта для посетителей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XVIII-XIX əsrlərə aid silahları nümayiş etdiriləcək

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