В Баку пройдет выставка оружия XVIII-XIX веков

В Национальном музее истории Азербайджана НАНА будет демонстрироваться оружие XVIII-XIX веков.

В Национальном музее истории Азербайджана НАНА будет демонстрироваться оружие XVIII-XIX веков.

Как сообщили Report в музее, в настоящее время идет подготовка к выставке, посвященной декоративному оформлению азербайджанского оружия.

Оружие XVIII-XIX веков (более 250 экспонатов) будет представлено в двух залах на 40 витринах. На выставке будут представлены холодное оружие, огнестрельное оружие, одежда для защиты от поражения холодным оружием. Экспонаты хранятся в специальных фондах музея.

В скором времени выставка будет открыта для посетителей.