Азербайджанский университет и британская Weir подписали меморандум

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и Британская компания Weir подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, документ подписали ректор университета Мустафа Бабанлы и главный менеджер компании Weir по России и Центральной Азии Алтуг Билгич.

На мероприятии также приняла участие посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофт, которая отметила важность налаживания сотрудничества, что соответствует поставленной цели. Она отметила, что нефтегазовый сектор и сфера образования являются важными направлениями в Азербайджане.

В свою очередь, А.Билгич также подчеркнув важность меморандума о взаимопонимании, и рассказал о деятельности компании в Азербайджане.

"Weir работает в Азербайджана уже более 20 лет. Университет стал 11-м по свету вузом, с которым мы будем сотрудничать. Это будет полезно для всех нас. Мы заинтересованы в научном потенциале этого университета",- отметил он.