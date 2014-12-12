Азербайджанский учитель стал кандидатом на получение премии в 1 миллион долларов

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Учитель английского языка средней школы №3 имени академика Зарифы Алиевой Балакянского района Мухаммед Гаракишиев вышел в финал всемирного конкурса учителей. Как сообщили Report в министерстве образования, М.Гаракишиев стал одним из 50 финалистов на "Всемирную премию для учителей" (Global Teacher Prize), учрежденную фондом "Varkey GEMS", почетным главой которого является бывший президент США Билл Клинтон.

В заявлении, распространенном фондом "Varkey GEMS" (www.globalteacherprize.org) говорится, что премиальный фонд конкурса составляет 1 000 000 долларов США. Данная премия считается "Нобелевской премией для учителей". В первом этапе конкурса приняли участие 5000 учителей из 150 стран мира, в том числе из США, Великобритании, Италии, Кении, Уганды, Индии, Афганистана, Австралии, Аргентины, Мексики, Иордании и других стран. В последующий этап прошли 1300 участников. В финал вышли 50 человек, в том числе и Мухаммед Гаракишиев. 50 финалистов представляют 26 стран мира.

Отметим, что победитель конкурса будет объявлен 15 марта 2015 года в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов. В последующем этапе среди 50 кандидатов будут избраны 10 человек, один из которых станет обладателем "Всемирной премии для учителей" в размере 1 000 000 долларов США.