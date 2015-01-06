​Азербайджанский студент завоевал медаль на международной олимпиаде

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ На международной олимпиаде школьников по естественным наукам член азербайджанской команды, ученик X класса Мамед Алиев завоевал бронзовую медаль. Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство образования.

На XI международной олимпиаде школьников по естественным наукам (IJSO 2014-International Junior Science Olympiad), которая прошла в аргентинском городе Мендоза, нашу республику представляли ученики лицея “İstək”. На олимпиаде за первенство боролись более 200 участников из 40 стран мира. Олимпиада длилась 10 дней и проходила в три этапа. На первом этапе участники должны были ответить на 10 вопросов по физике, химии и биологии (всего 30 вопросов). Второй тур был теоретическим и состоял из открытых вопросов по тем же предметам. Третий тур был практическим. На этом этапе выполнялись лабораторные работы по вышеназванным предметам в командном зачете.

Отметим что, международная олимпиада школьников по естественным наукам проводится с 2004 года. На VI олимпиаде, которая прошла в 2009 году в Баку, участвовали 50 стран. Это считается высшим показателем за время проведения данной олимпиады.