Азербайджанский школьник занял второе место на Олимпиаде в Дубае

Азербайджанский школьник завоевал серебро на Олимпиаде в Дубае

Азербайджанский школьник стал вторым в мире на Олимпиаде Future Intelligence Students Olympiad (FISO) в Дубае (ОАЭ) с участием представителей более 40 стран мира.

Как сообщает Report, ученик 8 класса Мубариз Бабаев показал высокие результаты в категориях FISO Logic (Логика) и FISO Mathematics (Математика).

Он успешно представил Азербайджан, завоевав серебряную медаль.

Отметим, что азербайджанская команда завоевала 120 медалей из возможных 300, продемонстрировав высокий уровень подготовки и знаний в различных дисциплинах.