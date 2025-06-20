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Азербайджанский школьник занял второе место на Олимпиаде в Дубае

Азербайджанский школьник занял второе место на Олимпиаде в Дубае Азербайджанский школьник завоевал серебро на Олимпиаде в Дубае
Наука и образование
20 июня 2025 г. 17:26
Азербайджанский школьник занял второе место на Олимпиаде в Дубае

Азербайджанский школьник стал вторым в мире на Олимпиаде Future Intelligence Students Olympiad (FISO) в Дубае (ОАЭ) с участием представителей более 40 стран мира.

Как сообщает Report, ученик 8 класса Мубариз Бабаев показал высокие результаты в категориях FISO Logic (Логика) и FISO Mathematics (Математика).

Он успешно представил Азербайджан, завоевав серебряную медаль.

Отметим, что азербайджанская команда завоевала 120 медалей из возможных 300, продемонстрировав высокий уровень подготовки и знаний в различных дисциплинах.

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Версия на английском языке Azerbaijani schoolboy takes second place at Olympiad in Dubai
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı şagird Dubay olimpiadasında dünya ikincisi olub

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