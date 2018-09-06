Азербайджанский и украинский вузы приступят к совместной подготовке бакалавров - ФОТО

6 сентября, 2018 13:35

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (АГУНП) и Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка (ПНТУ) подписали соглашение о совместной подготовке бакалавров по программе двойных дипломов, сообщает Report. Подписи под документом поставили ректоры АГУНП Мустафа Бабанлы и ПНТУ Владимир Онищенко. Наряду с этим, руководители вузов приняли участие в открытии Украинско-Азербайджанского культурного центра в ПНТУ.

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