Азербайджанский и британский университеты подписали договор о двойном дипломе

Между Азербайджанским университетом архитектуры и строительства (AzMİU) и Вестминстерским университетом Великобритании подписан договор о двойном дипломе в степени магистра по специальности "Восстановление и реконструкция памятников архитектуры".

Между Азербайджанским университетом архитектуры и строительства (AzMİU) и Вестминстерским университетом Великобритании подписан договор о двойном дипломе в степени магистра по специальности "Восстановление и реконструкция памятников архитектуры".

Как сообщает Report, договор был подписан в Вестминстерском университете в Лондоне в рамках визита в Великобританию ректора AzMİU Гюльчохры Мамедовой.

Согласно договоренности, магистры смогут присоединиться к программе двойного диплома с сентября 2024 года. Магистры, желающие принять участие в программе, будут учиться на первом курсе в университете, в который они поступают, и на втором курсе в университете-партнере. Студенты, успешно окончившие программу, получат диплом обоих университетов.

Договор также предусматривает участие преподавателей и студентов в академических обменах, взаимных визитах, организации информационных сессий для студентов и тд.