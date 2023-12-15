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Азербайджанский и британский университеты подписали договор о двойном дипломе

Азербайджанский и британский университеты подписали договор о двойном дипломе Между Азербайджанским университетом архитектуры и строительства (AzMİU) и Вестминстерским университетом Великобритании подписан договор о двойном дипломе в степени магистра по специальности "Восстановление и реконструкция памятников архитектуры".
Наука и образование
15 декабря 2023 г. 14:53
Азербайджанский и британский университеты подписали договор о двойном дипломе

Между Азербайджанским университетом архитектуры и строительства (AzMİU) и Вестминстерским университетом Великобритании подписан договор о двойном дипломе в степени магистра по специальности "Восстановление и реконструкция памятников архитектуры".

Как сообщает Report, договор был подписан в Вестминстерском университете в Лондоне в рамках визита в Великобританию ректора AzMİU Гюльчохры Мамедовой.

Согласно договоренности, магистры смогут присоединиться к программе двойного диплома с сентября 2024 года. Магистры, желающие принять участие в программе, будут учиться на первом курсе в университете, в который они поступают, и на втором курсе в университете-партнере. Студенты, успешно окончившие программу, получат диплом обоих университетов.

Договор также предусматривает участие преподавателей и студентов в академических обменах, взаимных визитах, организации информационных сессий для студентов и тд.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Britaniya universitetləri ikili diplom müqaviləsi imzalayıb

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