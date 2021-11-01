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Азербайджанские студенты могут принять участие в стипендиальной программе Бундестага

Азербайджанские студенты могут принять участие в стипендиальной программе Бундестага Прибывший с визитом в Азербайджан депутат Бундестага Германии Карл-Юлиус Кроненберг проинформировал студентов о международной парламентской стипендиальной программе Бундестага Германии (IPS ).
Наука и образование
1 ноября 2021 г. 17:07
Азербайджанские студенты могут принять участие в стипендиальной программе Бундестага

Прибывший с визитом в Азербайджан депутат Бундестага Германии Карл-Юлиус Кроненберг проинформировал студентов о международной парламентской стипендиальной программе Бундестага Германии (IPS ).

Как передает Report, сегодня Кроненберг провел встречу в Азербайджанском университете языков (АУЯ).

"Я очень рад, что в Азербайджане так много студентов заинтересованы в данной программе", - сказал депутат, отметив, что программа IPS позволяет иностранным студентам ознакомиться с работой парламента Германии, пройдя там практику.

Кроненберг отметил, что по прибытию в Азербайджан он сразу же ощутил толерантность и культурное разнообразие этой страны. По его словам, Азербайджану удается бережно сохранять культурные традиции.

Отметим, что на встрече также принял участие ректор Азербайджанского университета языков (АУЯ) Камал Абдуллаев.

В рамках программы IPS с 1 марта по 31 июля 2022 года 120 стипендиатов из 44 стран мира смогут ознакомиться с парламентской системой Германии в рамках стипендии, полностью финансируемой Бундестагом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı tələbələr Bundestaqın təqaüd proqramında iştirak edə biləcəklər
Версия на английском языке Azerbaijani students can take part in Bundestag scholarship program

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