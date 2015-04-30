Азербайджанские студенты получат московские стипендии

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-ку
Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу РИКЦ, на заседании приняли участие члены Попечительского совета – представители организаций российских соотечественнико
В его работе приняли участие представители правительства города Москвы.
20 стипендиатов из Азербайджана получили соответствующие сертификаты. Наиболее отличившимся в учебе студентам вручены почетные грамоты.
В завершение доцент Бакинского славянского университета Галина Шипулина представила собравшимся "Словарь языка С.А.Есенина", составленный ею и изданный в Баку.
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